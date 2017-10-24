В Москве 22-летняя девушка зарезала пожилую родственницу ножом
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В Москве полицейские задержали девушку 22-х лет по подозрению в убийстве своей бабушки.
Как пишет издание Dni.ru, она нанесла родственнице не менее десяти ножевых ранений.
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Юлии Ивановой, преступление было совершено утром 24 октября в жилом доме на улице Кастанаевская. Девушка нанесла пенсионерке как минимум десяток ударов ножом по лицу и туловищу.
От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Предполагаемую преступницу задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Мотивы убийства не уточняются, расследование продолжается.
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