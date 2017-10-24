В Башкирии заживо сгорело шесть коров

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Также сгорело 40 рулонов сена.
Ночью 24 октября в деревне Первомайское Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар – загорелся сарай из шпал 8х13 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Также горела кровля из профнастила по деревянной обрешетке.
В результате пожара сгорели четыре тонны сена и шесть коров. Пять коров удалось спасти. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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