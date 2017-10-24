В Башкирии заживо сгорело шесть коров

Также сгорело 40 рулонов сена.

Ночью 24 октября в деревне Первомайское Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар – загорелся сарай из шпал 8х13 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Также горела кровля из профнастила по деревянной обрешетке.