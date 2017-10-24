Под Ростовом обнаружили ящик с мумией двухлетней девочки
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Вблизи станицы Кривянской Ростовской области в лесополосе нашли деревянный ящик.
Как пишет издание Dni.ru, внутри находилось мумифицированное тело двухлетней девочки.
По мнению специалистов, тело захоронили около двух лет назад. Обстоятельства смерти ребенка выясняют следственные органы. По факту произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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