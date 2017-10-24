Под Ростовом обнаружили ящик с мумией двухлетней девочки

Вблизи станицы Кривянской Ростовской области в лесополосе нашли деревянный ящик.

По мнению специалистов, тело захоронили около двух лет назад. Обстоятельства смерти ребенка выясняют следственные органы. По факту произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.