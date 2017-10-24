Певица из Британии упала под сцену на вручении наград
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В Британии певица Джемма Коллинз во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала под сцену.
Как пишет издание Dni.ru, случившееся попало на видео.
Певица сама выложила ролик с инцидентом в Сеть. На кадрах видно, что она упала в люк, через который другие участники мероприятия поднимались на сцену.
В итоге, певица не пострадала. Коллинз назвала чудом тот факт, что после падения осталась жива.
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