Певица из Британии упала под сцену на вручении наград

В Британии певица Джемма Коллинз во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала под сцену.

Как пишет издание Dni.ru, случившееся попало на видео.

Певица сама выложила ролик с инцидентом в Сеть. На кадрах видно, что она упала в люк, через который другие участники мероприятия поднимались на сцену.