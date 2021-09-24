В одном из сел Башкирии рухнула сотовая вышка 5G, расположенная на частной территории

Хотя сами жители этого не отрицают, что им вышка была не по нраву, в МВД сообщили, что вышка разрушилась по техническим причинам.

Странная ситуация сложилась в Абзелиловском районе Башкирии, в селе Ташбулатово. В соцсетях местные жители негодовали из-за несогласованной с ними установки сотовой вышки 5G. Несмотря на то, что вышку некто установил на частной территории жителям она категорически не нравилась, среди причин недовольства они называли гул, ветер и конечно же вредное для организма человека излучение. Информация по данной ситуации разнится, некоторые источники сообщают о снове вышки трактором, который селяне осуществили своими силами. Однако есть и официальный комментарий от Министерства внутренних дел Башкирии. В ведомстве сообщили о том, что вышка действительно была установлена в селе местным жителем, на частной территории, По информации МВД Башкирии разрушение вышки произошло по техническим причинам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter