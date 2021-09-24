Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала о подготовке к экспедиции

Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала о подготовке к экспедиции
Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала о подготовке к экспедиции
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: pxhere.com
Ангелина Пекшева, являющаяся родственницей альпинистов, пострадавших на Эльбрусе, дала журналистам интервью, в котором рассказала о подготовке спортсменов к экспедиции.

Жительница Новороссийска сообщила о том, Виталий Антипин и Екатерина Резникова, получившие обморожения в ходе экспедиции на Эльбрус, — не профессионалы. Об этом пишет информационное издание RT.

По словам женщины, в походы Виталий и Екатерина отправлялись часто. Пара выбирала и горы, и леса, однако, экспедиция на Эльбрус была у них первой.

Готовились спортсмены долго: оба регулярно посещали спортзал для достижения надлежащей физической формы. Ангелина Пекшева утверждает, что о планах альпинистов по восхождению на Эльбрус знали только она и ее супруг. В ходе экспедиции Антипин и Резникова постоянно вели переписку со своими родственниками.

Ранее появилась информация о том, что численность погибших альпинистов из группы, обратившейся за помощью в процессе восхождения на Эльбрус, выросла до пяти. Бригады спасателей эвакуировали с места ЧП в общей сложности 14 пострадавших. Виталий Антипин и Екатерина Резникова сейчас находятся в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у них обморожения.

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