Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал свою вину

Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал свою вину
Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал свою вину
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: pxhere.com
Студент красноярского техникума, которого арестовали по подозрению в подготовке нападения на сокурсников, признал свою вину.

Следственный комитет РФ проинформировал об этом в сообщении, опубликованном на официальном сайте, пишет издание RT.

Из заявления представителей СКР следует, что в настоящее время сотрудники ведомства продолжают проводить следственные мероприятия. Красноярскому студенту инкриминируют подготовку к совершению убийства двух или более человек.

Обвиняемый был учащимся Южного аграрного техникума, расположенного в Краснотуранском районе в Красноярском крае. Умысел совершить убийство появился у юноши из-за прошлогоднего конфликта с соучениками, сообщили в СКР.

Сотрудники следственного органа также констатировали, что у студента было аэрозольное устройство. В конце весны текущего года он приобрел к нему патроны, поскольку запланировал убийство трех своих обидчиков. Молодого человека арестовали на основании решения Красноярского краевого суда.

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