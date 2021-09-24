Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал свою вину

Сотрудники следственного органа также констатировали, что у студента было аэрозольное устройство. В конце весны текущего года он приобрел к нему патроны, поскольку запланировал убийство трех своих обидчиков. Молодого человека арестовали на основании решения Красноярского краевого суда.