В Москве во время игры скончался хоккеист из Башкирии

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В день своей смерти, 21 сентября, руководитель уфимского филиала ООО "Кварц Групп" играл в любительской лиге "Вежливые волки".
По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Информацию подтвердили в компании, где он работал.
Уфимский филиал ООО "Кварц Групп", которым руководил 49-летний Юрий Цыплинов входит в энергетический холдинг "Интер РАО".
Похороны мужчины состоятся завтра, 25 сентября.
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