В Башкирии осудят полицейских, избивших мужчину за ложное преступление
Сегодня, 16:03ПроисшествияЗиля Аскерова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух полицейских Балакатайского района, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.
Желая получить признание в подготовке к совершению преступления, они избили водителя автомобиля ВАЗ-2104, которого остановили для проверки документов. Таким образом, они пытались создать видимость улучшения показателей работы. От множества ударов кулаками и ногами, мужчина получил сотрясение мозга. Полицейские перестали его бить только после того, как в происходящее вмешался их коллега.
Свою вину обвиняемые не признали.
Обвинительное заключение утверждено прокурором и материалы дела направлены в суд.
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