Уфимец пытался зарезать возлюбленную из ревности

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы. Утром 22 сентября в их квартире разгорелась ссора на почве ревности, после чего обвиняемый нанес 25-летней сожительнице несколько ударов ножом в область живота.