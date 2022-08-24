Полиция предупредила жителей Башкирии о новом виде мошенничества в поездках

Полиция предупредила жителей Башкирии о новом виде мошенничества в поездках
Полиция предупредила жителей Башкирии о новом виде мошенничества в поездках
Вчера, 13:22ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1MI
Что используют для отъема денег у населения мошенники, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве возбудили уголовное дело по новой схеме мошенничества. В качестве потерпевшего в нем проходит 32-летний житель Октябрьского. Мужчина искал попутчиков на популярном интернет-ресурсе. Зарегистрированный на сайте водитель предложил ему место в автомобиле и попросил перечислить предоплату, перейдя по ссылке. Дизайн страницы был не отличим от официального сайта, однако ссылка вела на сайт-двойник. Когда потерпевший ввел CVC-код, с его счета списалось более 40 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве расследуется. В полиции предостерегают вносить предоплату за подобные поездки, если при этом необходимо переходить по ссылкам, перечислять деньги по номеру телефона или по почте. Лучше всего расплачиваться наличными после прибытия в пункт назначения.

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