В Москве теплоход спас тонущего мужчину

Операцию по спасению зафиксировали очевидцы, находившиеся в районе станции метро «Таганская» – видео опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», о чем сообщает 360tv.ru. На записи можно увидеть, что мужчина оказался в реке с рюкзаком и в одежде. Обстоятельства того, как он упал в реку, остались невыясненными.