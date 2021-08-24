В Москве теплоход спас тонущего мужчину

Операцию по спасению зафиксировали очевидцы, находившиеся в районе станции метро «Таганская» – видео опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», о чем сообщает 360tv.ru. На записи можно увидеть, что мужчина оказался в реке с рюкзаком и в одежде. Обстоятельства того, как он упал в реку, остались невыясненными.
Члены экипажа прогулочного теплохода «Москва 85» заметили оказавшегося в беде мужчину и бросили ему спасательный круг. С борта судна мужчину притянули по канату, на котором был зафиксирован круг. На кадрах видеозаписи видно, что к тому моменту мужчина потерял силы. К счастью, его удалось втащить на палубу теплохода.