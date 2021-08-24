Официальные представители МЧС России выступили с заявлением о том, что в результате чрезвычайного происшествия Мордовский заповедник уничтожен практически на треть.

Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сегодня проинформировали об общей площади Мордовского заповедника, затронутой огненной стихией. От серьезного возгорания пострадала территория размером около 10 000 гектаров, пишет RT. На ликвидацию возгорания были экстренно брошены средства и силы российского МЧС. По состоянию на 16:00 в Мордовском природном заповеднике пострадала площадь в пределах 10 000 гектаров. В ведомстве уточнили, что общая площадь превышает 32 000 гектаров. В связи с лесными пожарами в Мордовии и Нижегородской области объявили о введении режима межрегиональной ЧС. Уровень реагирования — федеральный. Местная власть приняла также решение об усилении авиационной группировки, ранее подключенной к ликвидации возгораний. Вертолеты и самолеты Бе-200ЧС задействовали для работы на приграничной территории.

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