Площадь пожара в Южно-Уральском заповеднике составляет 24 га

Площадь пожара в Южно-Уральском заповеднике составляет 24 га
Площадь пожара в Южно-Уральском заповеднике составляет 24 га
24 августа, 19:51ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Заповедник находится в пяти километрах от закрытого города Межгорье

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что площадь пожара в Южно-Уральском заповеднике составляет 24 га. Известно, что до ближайшего города – Межгорье – 5 километров. Так, все силы и средства города переведены в режим повышенной готовности.

Отмечается, что в ликвидации задействован 131 человек, а также используется 19 единиц техники. Так, газпром трансгаз Уфа» направил на тушение пожара бульдозер, который будет создавать противопожарные рвы.

Ранее мы уже сообщали о пожаре на горе Караташ в Белорецком районе, тогда площадь возгорания составляла 1,5 га.

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