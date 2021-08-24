Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что площадь пожара в Южно-Уральском заповеднике составляет 24 га. Известно, что до ближайшего города – Межгорье – 5 километров. Так, все силы и средства города переведены в режим повышенной готовности.
Отмечается, что в ликвидации задействован 131 человек, а также используется 19 единиц техники. Так, газпром трансгаз Уфа» направил на тушение пожара бульдозер, который будет создавать противопожарные рвы.
Ранее мы уже сообщали о пожаре на горе Караташ в Белорецком районе, тогда площадь возгорания составляла 1,5 га.