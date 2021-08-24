100 американских семей остались без света из-за урагана “Генри”

Как сообщают iz.ru, без электроэнергии остались 69,9 тысяч домов штата Род-Айленд. Этот штат первым столкнулся со стихийным бедствием. 27,4 тысяч домов остались без света в штате Коннектикут.
Правительство страны перекрыло движение машин по мостам через залив Наррагансетт в Род-Айленде. Предупреждения о стихийном бедствии первыми поступили от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда. В дальнейшем, они дошли до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
Более 1000 рейсов в США отменены из чрезвычайной ситуации в стране. Некоторые центральные улицы Джеймсбурга затоплены под дождем, машины почти полностью ушли под воду. Также ряд районов штата Нью-Джерси подвергся сильным осадкам.
Напомним, что с 22 августа ливневые дожди, которые произошли из-за урагана “Генри”, затопили Нью-Йорк. Автомобили с трудом продвигаются по дорогам, есть риск затопления первых этажей домов. На данный момент отсутствует какая-либо информации о числе пострадавших.