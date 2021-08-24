100 американских семей остались без света из-за урагана “Генри”

Правительство страны перекрыло движение машин по мостам через залив Наррагансетт в Род-Айленде. Предупреждения о стихийном бедствии первыми поступили от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда. В дальнейшем, они дошли до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.