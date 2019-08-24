Жительница Уфы избавилась от «порчи» и золотых украшений
Вчера, 13:55ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Мошенницу ищет полиция.
47-летняя уфимка на свою беду встретила на улице совершенно незнакомую женщину, которая ни с того ни с сего сообщила ей, что на нее наложена порча. Ну, естественно, тут же предложила эту порчу снять.
Женщина согласилась и неизвестная провела над ней какой-то колдовской обряд с помощью полотенца, скрепки и куриного яйца. Хорошо хоть без куклы Вуду обошлось.
«Поправив» здоровье уфимки целительница потребовала вознаграждение, в качестве которого забрала золотые серьги и кольцо жертвы. И еще наказала целый месяц про их встречу молчать и никому ни слова не говорить.
- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Злоумышленницу ищет полиция, – рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
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