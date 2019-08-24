Жительница Уфы избавилась от «порчи» и золотых украшений

47-летняя уфимка на свою беду встретила на улице совершенно незнакомую женщину, которая ни с того ни с сего сообщила ей, что на нее наложена порча. Ну, естественно, тут же предложила эту порчу снять.

Женщина согласилась и неизвестная провела над ней какой-то колдовской обряд с помощью полотенца, скрепки и куриного яйца. Хорошо хоть без куклы Вуду обошлось.

«Поправив» здоровье уфимки целительница потребовала вознаграждение, в качестве которого забрала золотые серьги и кольцо жертвы. И еще наказала целый месяц про их встречу молчать и никому ни слова не говорить.