В Башкирии в страшном ДТП погибла молодая пара

Авария произошла в Абзелиловском районе республики на автодороге Магнитогорск – Кизильское. Произошло столкновение встречных машин – ВАЗ-2112 и Kia Sportage. Об этом сообщает информагентство «Башинформ» со ссылкой на республиканскую госавтоинспекцию.

Водитель ВАЗа 33 лет и его 32-летняя супруга из Магнитогорска погибли на месте. Водитель и пассажир Kia получили травмы. В причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции.