В Башкирии в страшном ДТП погибла молодая пара
Вчера, 17:08ПроисшествияМарат ГареевФото: ИА "Башинформ"
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Причины аварии выясняются.
Авария произошла в Абзелиловском районе республики на автодороге Магнитогорск – Кизильское. Произошло столкновение встречных машин – ВАЗ-2112 и Kia Sportage. Об этом сообщает информагентство «Башинформ» со ссылкой на республиканскую госавтоинспекцию.
Водитель ВАЗа 33 лет и его 32-летняя супруга из Магнитогорска погибли на месте. Водитель и пассажир Kia получили травмы. В причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции.
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