Опасное лето: за неделю в Башкирии в пожарах, ДТП и в воде погибли более 30 человек

За неделю от разного рода происшествий в Башкирии погибло более 30 человек

Люди тонули, умирали в авариях и при пожарах. Больше всего жертв было на дорогах республики, следует из статистики экстренных служб.

ДТП По данным регионального ГИБДД, за прошедшую неделю аварии унесли жизни 16 человек. Рано утром 18 июля на объездной дороге в Бакалах 23-летний водитель насмерть сбил возвращавшихся домой четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Дорога, как это часто бывает в сельской местности, не имела пешеходного тротуара, и девушки шли по обочине. На следующий день в Мелеузовском районе столкнулись «Ford Focus» и «Лада Ларгус». В автоаварии погибли оба водители и два пассажира. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Ларгуса» неофициально занимался пассажирскими перевозками, а тот день он двигался по маршруту Акъяр-Уфа. 20 июля произошли две аварии с жертвами: на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Lada Granta и УАЗ, 47-летний водитель легковушки и его 17-летняя дочь погибли. В тот же день в Благоварском районе Башкирии на трассе Самара-Уфа-Челябинск «Лада Ларгус», в которой были мужчина и его девятилетняя дочь, влетела в стоящий грузовик. Водитель погиб сразу, ребенок — спустя некоторое время скончался в больнице. Пожары В сводки чрезвычайных ведомств попали пожары, в которых погибло шесть человек. Самое резонансное происшествие случилось утром в воскресенье, 24 июля, в Бурзянском районе республики. От уличной печи загорелись постройки и дом многодетной семьи. Мать успела спасти двоих детей 2008 и 2020 годов рождения, передав их отцу в окно. Сама женщина и ее средняя дочь погибли. Дети, получившие травмы, доставлены санавиацией в Уфу. Старший ребенок находится в тяжелом состоянии. Вода и окна За неделю утонули 12 человек. Одна из жертв — подросток 2006 года рождения. Ребенок утонул 22 июля в реке Ашкадар в Стерлитамакском районе, где получил травму, ныряя с высоты на мелководье. Пляж не был оборудован для купания. Тело обнаружили и вытащили местные жители. В Стерлитамакском районе это — уже третий такой случай за лето. В Госкомитете по ЧС считают, что одной из причин гибели людей стало отсутствие в муниципалитете оборудованных пляжей. На текущей неделе в Уфе из окон выпали три ребенка. Два мальчика пяти и семи лет упали с четвертого и первого этажей и остались живы. Полуторагодовалый ребенок, сорвавшийся с высоты восьмого этажа, погиб.

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