Дети, пострадавшие при пожаре в Бурзянском районе, доставлены в Уфу

Дети, пострадавшие при пожаре в Бурзянском районе, доставлены в Уфу
Дети, пострадавшие при пожаре в Бурзянском районе, доставлены в Уфу
Вчера, 14:43ПроисшествияНаталья БалыковаФото: ГУ МЧС по РБ
Травмы получили двое детей, мальчик 2008 года рождения и девочка 2020 года рождения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, пожар произошел рано утром в деревне Байназарово в Бурзянском районе республики. От уличной печи загорелись надворные постройки и дом семьи. По данным СКР по Башкирии, выживших детей мать успела передать отцу через окно. Сама женщина 1985 года рождения погибла. Спастись не смогла и еще одна девочка 2012 года рождения.

Следком по Башкирии в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Старший из спасенных детей находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с произошедшим. На месте происшествия находится и. о. прокурора Бурзянского района Искандер Багманов. Надзорное ведомство контролирует расследование и принятие процессуального решения по данному факту. Кроме того, прокуратура намерена проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

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