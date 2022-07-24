Дети, пострадавшие при пожаре в Бурзянском районе, доставлены в Уфу

Как сообщалось ранее, пожар произошел рано утром в деревне Байназарово в Бурзянском районе республики. От уличной печи загорелись надворные постройки и дом семьи. По данным СКР по Башкирии, выживших детей мать успела передать отцу через окно. Сама женщина 1985 года рождения погибла. Спастись не смогла и еще одна девочка 2012 года рождения.