Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реке Худолаз

Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реке Худолаз
Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реке Худолаз
Вчера, 09:30ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Александр Володин / Вконтакте
Накануне, 23 июля, жители города Сибай обнаружили выплывшую мертвую рыбу на реке Худолаз. Массовую гибель животных снял на фото один из местных рыбаков и опубликовал снимок в социальных сетях. Он и сообщил о произошедшем надзорным органам.

В Минэкологии Башкирии сообщили, что на реке действительно произошла массовая гибели рыбы. Специалисты ведомства исследовали водоём, чтобы найти источник загрязнения, но оказалось, что вода в реке ничем не загрязнена, пишет «КП-Уфа».

В министерстве отметили, что мертвую рыбу убрали в 16:45 часов, а информацию о произошедшем передали в Росрыболовство. Эксперты предполагают, что причиной инцидента может быть аномальная жара, которая держалась в регионе ещё с конца апреля. Из-за такой погоды вода в реке могла потерять источник насыщения кислородом, необходимый рыбе.

В администрации Сибая заявили, что в ночь с 21 на 22 июля МБУ «УЖКХ» проводило зарыбление реки для очистки дна и сохранения экологического баланса реки: в реку запустили примерно семь тысяч толстолобиков и белых амуров. Однако из-за жары часть запущенной рыбы погибла.

Напомним, в июне жители села Тубинское в Баймакском районе сообщили о массовой гибели рыбы на озере Графское. Видео, снятое в месте инцидента, активисты выложили в соцсети. В Минэкологии республики тогда сообщили, что были проведены исследования, но источников негативного воздействия на водный объект, повлекшие гибель рыбы на озере, выявить не удалось.

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