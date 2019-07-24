В Челябинской области мужчину осудили за убийство двенадцатилетней давности
24 июля, 19:19ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Челябинской области в судебном порядке было рассмотрено уголовное дело против мужчины, совершившего убийство двенадцать лет назад. Так, суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Согласно следственным данным, пишет kursdela.biz, убил свою знакомую 1987 года рождения. Совершив убийство, злоумышленник покинул место преступления, выбравшись за пределы Свердловской области.
По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по части первой статьи сто пятой УК РФ.
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