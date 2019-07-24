В Башкирии пропавшего мужчину нашли мертвым спустя неделю поисков
24 июля, 11:28ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Волонтеры, полицейские и родные до последнего не теряли надежду.
55-летний Фиргат Ахиязов пропал 13 июля в Сибае. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Ничего о его местонахождении не было известно. Накануне волонтеры группы поиска пропавших людей «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили трагичную новость — мужчину нашли мертвым.
Подробности, обстоятельства случившегося они не раскрыли. Все это предстоит выяснить сейчас следствию. Родные благодарят всех, кто откликнулся на поиски Фиргата Ахиязова.
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