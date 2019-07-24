В Башкирии пропавшего мужчину нашли мертвым спустя неделю поисков

55-летний Фиргат Ахиязов пропал 13 июля в Сибае. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Ничего о его местонахождении не было известно. Накануне волонтеры группы поиска пропавших людей «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили трагичную новость — мужчину нашли мертвым.