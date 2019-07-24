В Башкирии на реке Юрюзань водолазы продолжают поиски утонувшего рыбака

Мужчина пропал у берега озера возле СНО «Сахра» в Чишминском районе республики еще 22 июля.

В то же день в Абзелиловском районе на озере Соленое, купаясь с друзьями, утонул 33-летний мужчина. Днем раньше, 21 июля, житель села Атняш Караидельского района, отправился на рыбалку на реку Юрюзань и не вернулся.

В первых двух случаях водолазы Аварийно-спасательной службы извлекли тела погибших, а на реке Юрюзань поиски тела продолжаются до сих пор.