В Башкирии на реке Юрюзань водолазы продолжают поиски утонувшего рыбака
24 июля, 10:41ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://ufa112.ru
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Житель села Атняш ушел на рыбалку еще 21 июля.
Мужчина пропал у берега озера возле СНО «Сахра» в Чишминском районе республики еще 22 июля.
В то же день в Абзелиловском районе на озере Соленое, купаясь с друзьями, утонул 33-летний мужчина. Днем раньше, 21 июля, житель села Атняш Караидельского района, отправился на рыбалку на реку Юрюзань и не вернулся.
В первых двух случаях водолазы Аварийно-спасательной службы извлекли тела погибших, а на реке Юрюзань поиски тела продолжаются до сих пор.
Ранее мы писали о том, как в уфимском микрорайоне Инорс на озере Теплое водолазы Управления гражданской защиты населения 2 дня искали тело утонувшего подростка. Мальчик купался в необорудованном месте.
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