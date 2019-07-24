Подробности убийства женщины в Башкирии: когда дети проснулись, отец спокойно пил чай
По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность.
Сегодня, 24 июля, пресс-служба МВД по РБ опубликовала подробности истории об убийстве женщины в Татышлинском районе, которое с утра всколыхнуло всю республику.
Следственно-оперативная группа обнаружила в погребе одного из домов тело 36-летней сельчанки со следами насильственной смерти. Личность подозреваемого стала очевидна после общения со старшим сыном убитой.
По его словам, проснувшись утром, мальчик не нашел в доме маму. Отец спокойно пил чай на кухне и поспешил успокоить сына, сообщив ему, что мама ушла по делам. Однако подросток не поверил его словам и продолжил поиски, чуя неладное.
Безжизненное тело матери он нашел в погребе. Парнишка вместе с младшим братишкой побежал к соседям и рассказали о случившемся, а те позвонили в полицию. Вместе с соседкой мальчики осторожно вернулись во двор своего дома и заперли отца в доме. Тот смог выбраться через окно и сбежал.
На его поиски отправили весь личный состав райотдела полиции. Кинологи с собаками определили, в какую сторону направился мужчина. В итоге 33-летний сельчанин был задержан.
Довольно быстро он дал признательные показания, объяснив происшедшее, ревностью и алкогольным опьянением.
Следствие продолжается.
Напомним, в стране набирает обороты флешмоб #янехотелаумирать, его участники выступают за принятие закона против домашнего насилия.