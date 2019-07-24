Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили домашний арест

20 июля Советский районный суд Уфы продлил срок домашнего ареста экс-вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева до 20 сентября, сообщает «Idel.Реалии».

Бывшего вице-премьера правительства республики — министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева арестовали 3 апреля апреля нынешнего года.

В ноябре 2015 года он «организовал реализацию, в обход установленного законом порядка проведения конкурсных процедур, двух земельных участков, расположенных на территории города Уфы общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, по стоимости, заниженной на половину от кадастровой стоимости участков.

При этом, по мнению следствия, «на момент реализации, право распоряжаться указанными земельными участками у минземимущества республики отсутствовало». В результате этого, как считает следствие, бюджету республики «причинены тяжкие последствия в виде неполучения дохода от реализации государственного имущества в общей сложности около 27 миллионов рублей».

Позже стало известно, что по результатам прокурорской проверки Гурьеву могут быть вменены в вину еще два эпизода — то, что в 2016 году минземимущество в лице Гурьева в 2016 году незаконно по льготной цене (25% от кадастровой стоимости) предоставило два земельных участка в собственность ООО «Стройинвест», а в 2018 году фактически распорядилось складским комплексом, закрепленным за Башкирским театром оперы и балета, инициировав его отчуждение из государственной собственности в пользу ООО «Уфа-Инвест».

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