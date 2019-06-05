6,5 млн рублей за месяц: В полиции Уфы рассказали подробности задержания кассирши
24 июля, 14:45ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Сотрудница банка «Открытие» в Уфе в течение месяца похитила сумму в 6,5 млн рублей.
Сюжеты: Дело Луизы
То, что из банка была похищена крупная сумма средств, стало известно после плановой проверки сотрудников службы безопасности банка. В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей.
Оказалось, что 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила деньги из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
— Интересы клиентов банка инцидент не затронул, — уточнила Медиакорсети пресс-секретарь Приволжского филиала банка «Открытие» Татьяна Неровня.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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