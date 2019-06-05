6,5 млн рублей за месяц: В полиции Уфы рассказали подробности задержания кассирши

То, что из банка была похищена крупная сумма средств, стало известно после плановой проверки сотрудников службы безопасности банка. В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей.