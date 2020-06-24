В Башкирии нашли разложившиеся тела матери и сына
Управление Следственного комитета по Башкирии сообщает об обнаружении трупов матери и сына в их квартире.
По информации ведомства, страшную находку обнаружили в Нефтекамске. О том, что из квартиры 66-летней женщины и 33-летнего сына исходит трупный запах, сообщила местная жительница 22 июня. Чтобы понять причины произошедшего, на месте работали полицейские, судмедэксперты и следователи.
Следком Башкирии уточняет, что тела были найдены на улице Нефтекамской. Когда на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, то обнаружили в квартире два тела – матери и сына. Местные жители сообщили следователям, что женщина была при жизни затворницей, а ее сын нигде не работал и состоял на учете, как больной туберкулезом.
Чтобы понять причины произошедшего, сейчас ведется доследственная проверка, для установления причин назначены судмедэкспертизы. Следователи работают для установления обстоятельств. Процессуальное решение будет принято уже после всех вышеперечисленных мероприятий.