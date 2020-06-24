Названы версии причин гибели найденных в воде братьев Мазовых из Уфы

Телеканал "360" сообщает, что у одного из детей оторвана кисть. Сообщается, что причиной этого мог быть тот факт, что Илья и Вячеслав могли быть привязаны к чему-то под водой, но спустя время сильное течение оборвало веревки, поэтому тела и всплыли примерно в одно и то же время.

Напомним, что одного из мальчиков нашли неподалеку от того места, где Артем Мазов бросил автомобиль, тело его брата нашли в противоположном конце города. Обоих с разницей в несколько часов обнаружили рыбаки. Тела были спустя время настолько неузнаваемы, что мать Эльмира Мазова опознала их морге только по одежде.

По одной из версий, отец связал своих сыновей, несколько раз окунул в холодную воду и оставил умирать. По другой версии, он сначала задушил детей, а потом утопил их тела в реке. Отец Артема Мазова сообщал, что в день прогулки он купил в магазине бельевые веревки. В настоящий момент отца детей до сих пор так и не нашли, он находится в розыске.