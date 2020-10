В Уфе на бывшую заведующую детсадом завели 13 уголовных дел

Она подозревается в сборе части премий со своих сотрудников, сообщили в следкоме.

На 43-летнюю заведующую одного из муниципальных детсадов Калининского района Уфы завели сразу 13 уголовных дел по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, женщина с ноября 2017 по декабрь 2018 года организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат, после чего требовала от них передачи ей части законно полученных премий. Работники под страхом увольнения соглашались и передавали требуемые суммы. Так заведующей удалось получить более 425 тысяч рублей. Деньги она тратила по своему усмотрению. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные сбор и анализ доказательной базы по каждому эпизоду преступной деятельности бывшей заведующей, - сообщили в следкоме.

