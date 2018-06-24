В Уфе загорелась квартира на “восьмиэтажке” в микрорайоне Черниковка
Сегодня, 16:01ПроисшествияЗиля Аскерова
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Об этом стало известно от очевидцев – пользователей социальных сетей.
“Восьмиэтажка” в которой загорелась квартира, находится у въезда в микрорайон Черниковка, по адресу Первомайская, 27. Из-за пожара над зданием появился столп дыма.
По данным МЧС, источник пожара – балкон на четвертом этаже. На данный момент на месте происшествия работают пожарные. О пострадавших и причине случившегося пока ничего не известно.
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