В Уфе мужчина пытался спуститься с 4-го этажа по простыням и разбился

Как стало известно, мужчина, живущий в квартире на четвертом этаже, по какой-то причине решил спуститься со своего балкона вниз по простыне и кускам одежды. Однако, трюк не удался и он разбился насмерть. Тело погибшего увезли, но куски ткани все еще висят на окнах.