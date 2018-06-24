В Уфе мужчина пытался спуститься с 4-го этажа по простыням и разбился
Сегодня, 11:55ПроисшествияЗиля АскероваФото: Фото: соцсети
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Неприятный инцидент произошел в Демском районе Уфы на глазах местных жителей в субботу утром.
Как стало известно, мужчина, живущий в квартире на четвертом этаже, по какой-то причине решил спуститься со своего балкона вниз по простыне и кускам одежды. Однако, трюк не удался и он разбился насмерть. Тело погибшего увезли, но куски ткани все еще висят на окнах.
Как сообщают горожане, мужчина с недавних пор живет в этой квартире – около двух месяцев.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия
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