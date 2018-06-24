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В Уфе мужчина пытался спуститься с 4-го этажа по простыням и разбился
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе мужчина пытался спуститься с 4-го этажа по простыням и разбился

Сегодня, 11:55ПроисшествияЗиля АскероваФото: Фото: соцсети
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