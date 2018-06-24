В центре Уфы пьяный водитель не справился с рулем и вылетел на тротуар
Сегодня, 18:19ПроисшествияЗиля Аскерова
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Фото происшествия появилось в соцсетях.
Как стало известно, ДТП произошло по вине пьяного водителя в центре Уфы – на проспекте Октября. Водитель, ехавший в “семерке”, на большой скорости влетела в тротуар и три раза перевернулась. Каким-то образом он не постардал. Его машина – в сильных повреждениях.
Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства и причины произошедшего.
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