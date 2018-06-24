В центре Уфы пьяный водитель не справился с рулем и вылетел на тротуар

Как стало известно, ДТП произошло по вине пьяного водителя в центре Уфы – на проспекте Октября. Водитель, ехавший в “семерке”, на большой скорости влетела в тротуар и три раза перевернулась. Каким-то образом он не постардал. Его машина – в сильных повреждениях.