«Россети» удостоились высокой оценки от властей Барнаула

В результате обрыва порядка 85 000 жителей Барнаула остались без света. Впрочем, довольно быстро неприятные последствия разгула стихии удалось решить стараниями сотрудников филиала МРСК Сибири – «Алтайэнерго».

В «Россетях» рассказали, что энергетики стали получать первые звонки в 21:19 по местному времени. Тут же на место происшествия была отправлена ремонтная бригада. Уже через 19 минут почти для половины пострадавших абонентов было восстановлено энергоснабжение.

Ремонтные работы были продолжены несмотря на тяжёлые погодные условия. В 2-00 по местному времени без света оставались лишь 20 000 барнаульцев из первоначальных 85 000. Глубокой ночью все работы по восстановлению линий электропередач были завершены.