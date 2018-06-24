«Россети» удостоились высокой оценки от властей Барнаула
Вечером 23 июня в Барнауле произошла авария на линиях электропередач. Как сообщили в пресс-службе компании «Россети», причиной обрыва линий стал аномальный грозовой фронт. О разгуле погоды и природных катаклизмах не сообщили даже метеорологи.
В результате обрыва порядка 85 000 жителей Барнаула остались без света. Впрочем, довольно быстро неприятные последствия разгула стихии удалось решить стараниями сотрудников филиала МРСК Сибири – «Алтайэнерго».
В «Россетях» рассказали, что энергетики стали получать первые звонки в 21:19 по местному времени. Тут же на место происшествия была отправлена ремонтная бригада. Уже через 19 минут почти для половины пострадавших абонентов было восстановлено энергоснабжение.
Ремонтные работы были продолжены несмотря на тяжёлые погодные условия. В 2-00 по местному времени без света оставались лишь 20 000 барнаульцев из первоначальных 85 000. Глубокой ночью все работы по восстановлению линий электропередач были завершены.
В пресс-службе «Россетей» сообщили, что энергетики получили благодарность от властей Барнаула и Алтайского края. В благодарственном письме была отмечена оперативность и ответственность сотрудников компании.