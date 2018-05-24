В Уфе заделают провал на футбольном поле

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ЧП произошло минувшей осенью на школьном стадионе.
В Уфе близятся к концу работы по восстановлению футбольного поля в школе №160. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, грунт провалился еще осенью прошлого года на футбольном поле школы № 160 по улице Габдуллы Амантая. Однако в тот момент рабочие не могли начать восстановление поля из-за погодных условий и ждали, когда сойдет снег. В итоге ремонт начался только на прошлой неделе.
По данным мэрии, сейчас ведется ремонт дренажной системы аварийного участка, укладываются трубы для отвода воды и восстанавливается кирпичная кладка.
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