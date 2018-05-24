В Уфе заделают провал на футбольном поле

В Уфе близятся к концу работы по восстановлению футбольного поля в школе №160. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, грунт провалился еще осенью прошлого года на футбольном поле школы № 160 по улице Габдуллы Амантая. Однако в тот момент рабочие не могли начать восстановление поля из-за погодных условий и ждали, когда сойдет снег. В итоге ремонт начался только на прошлой неделе.