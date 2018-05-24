В Уфе мотоциклист сбил пятилетнего малыша

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Мотоциклист ехал по двору без страховки и прав.
23 мая в 17:10 18-летний уфимец ехал по двору около дома №9 на улице Н. Кузнецова и наехал на пятилетнего мальчика, который шел со своей тетей из детского сада, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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В результате аварии малыш получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
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У молодого человека на мотоцикле не было водительских прав. На него составлено административное дело. Также водителя привлекли к ответственности за отсутствие обязательного страхового полиса.
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