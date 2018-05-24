В Уфе мотоциклист сбил пятилетнего малыша

23 мая в 17:10 18-летний уфимец ехал по двору около дома №9 на улице Н. Кузнецова и наехал на пятилетнего мальчика, который шел со своей тетей из детского сада, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В результате аварии малыш получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.