В Башкирии в ДТП загорелся «Chevrolet Lanos»

Вчера, 23 мая, вечером в Архангельском районе на 53-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Лада Веста» и «Chevrolet Lanos». Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

«Ладой» управляла 24-летняя уфимка, встречной «Chevrolet Lanos» - 43-летний местный житель. От столкновения автомобилей иномарка загорелась. В ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки.

В больницу с травмами доставлены водитель «Chevrolet Lanos» и ехавшие с ним пассажиры – девятилетний сын, четырехлетняя дочь и пожилая женщина.