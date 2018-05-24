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В Башкирии в ДТП загорелся «Chevrolet Lanos»
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В Башкирии в ДТП загорелся «Chevrolet Lanos»

Сегодня, 10:07Происшествия
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