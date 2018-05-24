В Башкирии многодетная мать лечила пневмонию дочки водкой

35-летнюю мать пятерых детей осудят за неисполнение своих родительских обязанностей, употребление спиртных напитков в присутствии ребенка и грубого и жестокого обращения с малышкой, сообщили в пресс-службе учалинской прокуратуры.

В апреле 2018 года женщина, зная, что ребенок тяжело болен, с затрудненным дыханием, поила ее водкой вместо обращения в больницу. В итоге ребенка госпитализировали в запущенном, неухоженном, тяжелом критическом состоянии в реанимацию с менинго-энцефалитом с двусторонней пневмонией и истощением организма из-за недостаточного питания.

Девочку перевели в уфимскую больницу вследствие критического состояния. Еще одного ребенка обвиняемой поместили в социальный приют, остальные лечатся в детском отделении городской больницы Учалов.