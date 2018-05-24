Футболист ФК «Монако» осужден за мошенничество

Суд Испании признал Фалькао виновным в сокрытии части доходов на сумму порядка 4,5 миллионов евро, сообщает газета «Известия» 24 мая. Спортсмена приговорили к 16 месяцам тюремного заключения, а также обязали выплатить штраф в размере 9 миллионов евро. Отмечается, что согласно закону Испании, граждане, осужденные на срок, менее двух лет, не заключаются под стражу.