Футболист ФК «Монако» осужден за мошенничество
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Нападающий французского футбольного клуба «Монако» колумбиец Радамель Фалькао признан судом виновным в денежных махинациях.
Суд Испании признал Фалькао виновным в сокрытии части доходов на сумму порядка 4,5 миллионов евро, сообщает газета «Известия» 24 мая. Спортсмена приговорили к 16 месяцам тюремного заключения, а также обязали выплатить штраф в размере 9 миллионов евро. Отмечается, что согласно закону Испании, граждане, осужденные на срок, менее двух лет, не заключаются под стражу.
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