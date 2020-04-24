В Уфе спустя 15 лет нашли преступника, совершившего кровавое убийство в Черниковке

В Уфе сотрудникам полиции удалось раскрыть дело 15-летней давности. Трагедия с 56-летней жительницей Черниковки произошла в ноябре 2005 года. В тот день женщина ушла из дома на работу и без вести пропала. После этого выяснилось, что ее убили. Тело жертвы было найдено за забором между авторынком на улице Инициативной и садовым товариществом.

Конечно, эксперты-криминалисты нашли на месте преступления улики и биологические материалы преступника, однако поймать по горячим следам его так и не удалось. Лишь спустя 15 лет с помощью геномной регистрации лиц выяснилось, кто жестоко расправился с уфимкой.

Преступником оказался 43-летний житель столицы Башкирии. Несколько лет назад он попал в тюрьму после своего очередного преступления. Его посадили за насилие над другой женщиной.

Восстанавливая цепочку событий того злополучного дня 2005 года, удалось выяснить, что женщина села в машину к незнакомому мужчине. Он обещал подвести ее до работы, однако все закончилось трагедией. Убийца работал на авторынке и хорошо знал местность вокруг торговой точки. Туда он и привез случайную попутчицу, которую обещал подвезти до работы.