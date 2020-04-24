В Башкирии 21-летний парень ограбил свою 15-летнюю беременную девушку

История с беременной школьницей всплыла в Уфе на днях, передают журналисты «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник.

Журналисты отмечают, что на девушку напали вечером 20 апреля. Трое парней, находясь у нее на вписке, украли телефон и музыкальную колонку. С заявлением в полицию обратились родители подростка.