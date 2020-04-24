В Башкирии 21-летний парень ограбил свою 15-летнюю беременную девушку
24 апреля, 12:03ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Ограбление произошло в ее собственной квартире.
История с беременной школьницей всплыла в Уфе на днях, передают журналисты «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник.
Журналисты отмечают, что на девушку напали вечером 20 апреля. Трое парней, находясь у нее на вписке, украли телефон и музыкальную колонку. С заявлением в полицию обратились родители подростка.
Позже правоохранителям удалось выяснить, что среди грабителей был 21-летний парень, от которого 15-летняя девочка забеременела. Примерный срок – шесть недель. Подозреваемые в настоящий момент задержаны.
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