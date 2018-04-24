В Уфе уничтожили 180 килограммов санкционных польских груш
Сегодня, 10:20ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Таможня обнаружила "запрещенку" на торгово-распределительной базе.
На торгово-распределительной базе в Уфе обнаружена партия груш из Польши весом в 180 килограммов, сообщили в башкортостанской таможне. Ввоз этих фруктов на территорию России запрещен.
Маркировка с указанием страны происхождения подтвердила нелегальность. Санкционные груши были изъяты и уничтожены.
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