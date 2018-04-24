В Уфе палец ребенка зажало колесом

Маленький уфимец попал в безвыходную ситуацию вчера, 23 апреля, но был выручен из беды спасателями.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, во дворе дома №60/2 на улице Бакалинская ребенок засунул два пальца в автомобильный диск и не смог их вытащить.