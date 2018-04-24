В Уфе палец ребенка зажало колесом

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11-летний мальчик засунул руку в автомобильный диск.
Маленький уфимец попал в безвыходную ситуацию вчера, 23 апреля, но был выручен из беды спасателями.
Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, во дворе дома №60/2 на улице Бакалинская ребенок засунул два пальца в автомобильный диск и не смог их вытащить.
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На место выехали спасатели и скорая. Специалисты расслабили крепление диска и бережно освободили пальцы 11-летнего мальчика. Медработники обработали и перевязали ссадины и порезы. Родителям ребенка посоветовали обследоваться в травмпункте.
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