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В Башкирии парень зарезал таксиста за отказ подвезти
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Башкирии парень зарезал таксиста за отказ подвезти

Сегодня, 10:35ПроисшествияРустэм Башкирцев
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