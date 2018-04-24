В Башкирии парень зарезал таксиста за отказ подвезти

21-летнего жителя Нефтекамска арестовали по подозрению в убийстве таксиста, которое было совершено 21 апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Ночью нетрезвый парень вызвал такси до места назначения и пытался уехать на другой машине с водителем, ожидающим другого клиента. 57-летний водитель отказал молодому человеку. Тогда тот сходил в квартиру за ножом и несколько раз пырнул им в таксиста. От полученных травм мужчина скончался спустя некоторое время.