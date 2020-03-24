В Уфе около торгового центра нашли труп мужчины

Убитого обнаружили 22 марта возле торгового комплекса прохожие, которые сразу же сообщили в полицию.

«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что на теле были множественные кровоподтеки, переломаны ребра, имелись также ссадины на подбородке и голове.

В настоящий момент личность убитого уже установлена, им оказался 32-летний мужчина без постоянного места жительства.