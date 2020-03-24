В Уфе около торгового центра нашли труп мужчины
24 марта, 19:29ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Тело убитого обнаружили около торгового комплекса на улице Менделеева.
Убитого обнаружили 22 марта возле торгового комплекса прохожие, которые сразу же сообщили в полицию.
«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что на теле были множественные кровоподтеки, переломаны ребра, имелись также ссадины на подбородке и голове.
В настоящий момент личность убитого уже установлена, им оказался 32-летний мужчина без постоянного места жительства.
В настоящий момент тело находится на судмедэкспертизе, с места происшествия изъяли телефон.
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