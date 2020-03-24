В Москве выясняют причину смерти в больнице 69-летней пенсионерки
24 марта, 22:30ПроисшествияФото: flickr.com
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В больнице поселка Коммунарка (Москва) умерла 69-летняя пенсионерка. Специалисты пока ожидают результатов тестирования на коронавирус.
Смерть пациентки наступила 23 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что пенсионерка поступила в медучреждение 19 марта. Также медики узнали, что её дочь недавно вернулась из поездки в Португалию.
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