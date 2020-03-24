В Москве выясняют причину смерти в больнице 69-летней пенсионерки

Как в России изменится медицина после пандемии коронавируса

В Башкирии пояснили, куда жаловаться на завышенные цены на маски и антисептики

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В Башкирии появилось видео застолья мэра города с депутатами в разгар рабочего дня

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