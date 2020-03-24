Ликвидированный в Уфе боевик был членом ИГИЛ
О его причастности к запрещенной организации сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По информации силовиков, ликвидированный на трассе в сторону микрорайона Дема в Уфе боевик, был уроженцем Среднеазиатских республик и состоял в запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
В УФСБ подтвердили, что мужчина готовил теракт и был остановлен с самодельным взрывным устройством, пистолетом Макарова и боеприпасами к нему. Оружие вскоре было уничтожено на месте взрывотехниками УФСБ, отмечается в сообщении.
Ранее газета МК сообщала, что ликвидированный – 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан». Однако изданию «Коммерсантъ-Уфа» председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин сообщил, что эта информация не сооветствует действительности.
«Информация о том, что он проповедовал, — ложная. Религии или другим учениям он никого не обучал. У нас в мечети все проходят аттестацию», – рассказал он журналистам.
Напомним, официальные подробности сообщили 22 марта.Первые сообщения о произошедшем появились 21 марта, около 19.30, когда люди заметили затрудненное движение, а затем услышали стрельбу и взрыв.