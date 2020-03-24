Ликвидированный в Уфе боевик был членом ИГИЛ

По информации силовиков, ликвидированный на трассе в сторону микрорайона Дема в Уфе боевик, был уроженцем Среднеазиатских республик и состоял в запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Фото: ФСБ

В УФСБ подтвердили, что мужчина готовил теракт и был остановлен с самодельным взрывным устройством, пистолетом Макарова и боеприпасами к нему. Оружие вскоре было уничтожено на месте взрывотехниками УФСБ, отмечается в сообщении.

Ранее газета МК сообщала, что ликвидированный – 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан». Однако изданию «Коммерсантъ-Уфа» председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин сообщил, что эта информация не сооветствует действительности.

«Информация о том, что он проповедовал, — ложная. Религии или другим учениям он никого не обучал. У нас в мечети все проходят аттестацию», – рассказал он журналистам.