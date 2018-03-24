Житель Башкирии из-за ревности ударил ножом в живот своей сожительницы

Перед этим 58-летний мужчина только вернулся домой. Далее по неизвестной причине приревновал свою 51-летнюю сожительницу и, выхватив нож, ударил ее прямо в живот. Истекающую кровью женщину, к счастью, спасла их соседка. Она быстро вызвала бригаду “скорой”, раненую повезли в больницу.