Житель Башкирии из-за ревности ударил ножом в живот своей сожительницы
Сегодня, 15:14ПроисшествияЗиля Аскерова
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Инцидент произошел в Кушнаренковском районе республики.
Перед этим 58-летний мужчина только вернулся домой. Далее по неизвестной причине приревновал свою 51-летнюю сожительницу и, выхватив нож, ударил ее прямо в живот. Истекающую кровью женщину, к счастью, спасла их соседка. Она быстро вызвала бригаду “скорой”, раненую повезли в больницу.
В МВД сообщают, что по предварительным данным, мужчина был пьян. Сразу же после инцидента он пришел в себя и пошел в полицию писать явку с повинной.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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