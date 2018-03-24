В Башкирии пытались изнасиловать 70-летнюю бабушку

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожилая жительница Бураевского района республики сообщила полиции о попытке изнасилования.
Об этом сообщает Горобзор.ру со ссылкой на собственный источник.
По его словам 70-летнюю старушку избил 33-летний мужчина и пытался изнасиловать. Молодой человек ранее был судим за кражу.
Мужчину задержали, он был пьян и во всем сознался.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей