В Башкирии мужчина продавал ворованное с дач в соцсети и заработал миллион

Схема мужчины раскрылась, когда сотрудники полиции Иглинского района обнаружили странное объявление в соцсети – недорого продавалась микроволновка. Правоохранители заподозрили в хозяине объявления вора дачных участков, которого они искали на этот момент. Сотрудники угрозыска связались с продавцом под видом покупателя и установили, что эта микроволновка находится в списке похищенных вещей.

В доме мужчины полиция нашла и другие пропавшие вещи. Как выяснилось, мужчина регулярно крал из садовых участков различные вещи, а потом их выставлял на продажу через соцсети. Таким образом ему удалось заработать около 1 миллиона рублей.