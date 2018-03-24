В Башкирии мужчина продавал ворованное с дач в соцсети и заработал миллион
39-летний житель Иглинского района придумал свою схему заработать миллион. Он крал ценные вещи других людей и продавал в соцсети.
Схема мужчины раскрылась, когда сотрудники полиции Иглинского района обнаружили странное объявление в соцсети – недорого продавалась микроволновка. Правоохранители заподозрили в хозяине объявления вора дачных участков, которого они искали на этот момент. Сотрудники угрозыска связались с продавцом под видом покупателя и установили, что эта микроволновка находится в списке похищенных вещей.
В доме мужчины полиция нашла и другие пропавшие вещи. Как выяснилось, мужчина регулярно крал из садовых участков различные вещи, а потом их выставлял на продажу через соцсети. Таким образом ему удалось заработать около 1 миллиона рублей.
Против “сообразительного миллионера” возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.