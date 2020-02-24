В Башкирии мужчина в День защитника Отечества сбил лошадь на дороге и погиб
Вчера, 17:42ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd102.ru
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Табун лошадей, выбежавший в темное время суток на дорогу, стал причиной смертельного ДТП.
Авария произошла 23 февраля вечером, на трассе близ села Аргитамак в Туймазинском районе Башкирии. Мужчина находился за рулем ВАЗ-2115. Неожиданно на дорогу выбежал целый табун лошадей. Не успев затормозить, мужчина сбил одну из них, с тяжелыми травмами попал в больницу. Какое-то время мужчина находился в коме, но после скончался в больнице.
Ранее неожиданно выскочившие на дорогу лошади уже становились причинами аварии в Башкирии.
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